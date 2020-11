Design für die Dose: Nuri eröffnet in Wien

Bereits der Eingang in das rund 25 Quadratmeter große Geschäft ist eine Hommage an die seit 1920 von Hand gefertigten Dosen: Er ist nicht nur in demselben Goldton, sondern auch derselben Negativform gestaltet. Ebenfalls von außen zu sehen: über hundert gelbe Verpackungen mit grünem Nuri-Schriftzug – gefüllt mit Ölsardinen. Sie sind an einer Magnetwand fixiert.