Internationaler Hochhaus Preis 2020 verliehen

Mehr als 100 Meter hoch müssen Gebäude sein, um mit dem internationalen Hochhaus Preis ausgezeichnet zu werden. Dieses Jahr ging die Auszeichnung an das Wohnhochhaus „Norra Tornen“ in der schwedischen Hauptstadt, errichtet vom Office für Metropolitan Architecture in Rotterdam (OMA), das von Rem Koohlhaas gegründet wurde, im Auftrag von Oscar Properties. Der Preis ist mit 50.000 Euro und einer Statuette des international renommierten Künstlers Thomas Demand dotiert.

Award geht an "Nordtürme"

Das Siegergebäude, dessen Name zu Deutsch „Nordtürme“ heißt, überzeugte die Jury durch seine zeitlose und gleichzeitig wegweisende Architektur. Die Türme, 125 und 110 Meter hoch, bilden ein Tor an der Einfahrt ins Zentrum Stockholms und verbinden die Stadt am Übergang von Vasastaden, einem Wohnviertel mit Bauten der 30er Jahren, mit dem neuen Stadtteil Hagastaden links und rechts der Ausfallstraße Torsgatan. Sie sind ein Symbol der Stadterweiterung.