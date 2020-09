AllesWirdGut Architekten erklären wie gute Konzepte überleben

KURIER: Die Corona-Maßnahmen haben die Architekturbranche hart getroffen. Wie oft mussten Sie sich „AllesWirdGut“ zureden?

Friedrich Passler: Wir waren von der Plötzlichkeit schockiert, aber haben viel in dieser Zeit gelernt und uns daran gewöhnt, dass man sich nicht gegenübersitzen muss. Wir bauen auch in Deutschland und Luxemburg und es war eine Erleichterung, dass wir nicht mehr so viel reisen mussten.