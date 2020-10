Kaminofen für Zuhause: Die Trends und worauf man achten sollte

Er setzt Räume individuell in Szene, sorgt für Gemütlichkeit und kann als zusätzliches Heiz- oder Kochelement dienen.

„Die aktuelle Lage schürt Ängste. Auch wenn die Krise nicht zwingend auf einen Energie-Engpass zurückzuführen ist, wollen sich viele absichern“, sagt Mario Tscholli von der Firma E. Fessler.

Gute Auftragslage

Seit 1794 stellt der Wiener Traditionsbetrieb Kachelöfen in Handarbeit her, daneben bietet er eine Vielzahl moderner Kaminöfen an.

Die Auftragslage sei derzeit sehr gut, sagt Tscholli. Die Lieferzeiten sind entsprechend angesprungen: „Derzeit muss man mit vier bis sechs Wochen Wartezeit rechnen.“