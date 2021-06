Trendscout: Heimelig in den Herbst

Wenn es draußen kühler wird, muss es drinnen wärmer werden. Zumindest vom Ambiente und Wohngefühl her. Ein bisschen Zeit haben wir zwar noch, doch der Herbst zieht schon langsamen Schrittes in unsere vier Wände ein. So auch die Gemütlichkeit in Begleitung von Holz und warmen Farben wie Bordeaux, Braun, Gold und Kupfer, aber auch knalligeren wie Rot, Orange und Gelb. Kleiner Tipp: die besten Inspirationen fürs Einrichten und Dekorieren entnehmen Sie der Natur. Gehen Sie hinaus, sehen Sie sich um und schaffen Sie ein ähnliches Bild. Obst, Tiere, Licht und Pflanzen dienen als ideale Vorlagen.

Starker Kontrast

Wer einen Wald oder Park in seiner Nähe hat, kann mit den einfachsten Dingen wie Äste, bunte Blätter, Kastanien oder Eichen eine heimelige Atmosphäre schaffen. Eine wunderbare Wirkung erzeugt unter anderem ein starker Kontrast in Struktur und Farbe der gefundenen Materialien. Wem dafür jedoch die Ideen fehlen, kann sich auch der aktuellsten Trends vieler Einrichtungsshops bedienen.

Wärme erzeugen

Richtig harmonisch wird das traute Heim durch Licht und Wärme, vor allem, weil die Tage immer kürzer werden. Es ist die Zeit für Kerzen in schlichten Farben, gedimmtes Licht. Diejenigen, die keinen echten Kamin besitzen, haben außerdem die Möglichkeit, Kaminkonsolen an die Wand zu stellen. Die Empfehlungen der Redaktion zu diesem Trend.