Trendscout: Lieber Holz als Kunststoff

Holz beeinflusst nicht nur Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit auf positive Weise, er ist gleichzeitig nachhaltig und sorgt für eine ästhetisch-warme Atmosphäre. Zahlreichen Studien zufolge reduziert das Naturmaterial Stress und schafft eine gesunde Umgebung. Weitere internationale Erhebungen haben belegt, dass Holz den Blutdruck senkt und somit beruhigend wirkt. In Innenräumen wird der Werkstoff als warm und gemütlich empfunden. Grund dafür ist Experten zufolge sein natürlicher Ursprung.

Taktiles Erlebnis

Aber auch für das taktile Erlebnis wird Holz als angenehmer empfunden als jedes andere Material. Experimente haben gezeigt, dass das Berühren von Aluminium in Zimmertemperatur, von kühlem Plastik und rostfreiem Stahl im Gegensatz zu Holz eine Stressreaktion verursacht hat.

Nachhaltigkeit großgeschrieben

Hans Carl von Carlowitz, ein deutscher Berghauptmann im Jahr 1713, verwendete den Begriff Nachhaltigkeit zum ersten Mal. Er wusste: Man darf nur so viel Holz ernten, wie es wieder nachwächst, um einen Wald langfristig zu bewirtschaften. Holz ist nicht nur als Baustoff beständig, als Werkstoff ist es die Basis unserer Wohneinrichtung. Viele Architekten und Designer setzen auf das Material, das so vielschichtig wie kaum ein anderes ist. Wer mehr Nachhaltigkeit auch in die eigenen vier Wände bringen will, hier die schönsten Designs.