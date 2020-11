Taubenabwehr: Ist der Vermieter zuständig?

Kann ein Mieter vom Vermieter verlangen, dass er etwas für die Taubenabwehr unternimmt? Mit diesem Fall war vor kurzem der Oberste Gerichtshof (OGH) konfrontiert. Der Fall: Eine Mieterin forderte von ihrer Vermieterin, dass diese mit dem Spannen von Netzen oder Ähnlichem dafür sorgt, dass zufliegende Tauben ihre Loggia nicht mehr mit Taubenkot verunreinigen können. Die Wohnung unterliegt dem Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes. Das Erstgericht und in der Folge auch das Rekursgericht wiesen den Antrag mit der Begründung ab, dass es nicht ortsüblich sei, dass an die Loggien eines Wohngebäudes Taubenabwehrnetze angebracht werden. Das Zufliegen von Tauben habe seinen Ursprung nicht in der Beschaffenheit des Mietobjekts. Die Mieterin habe nicht klar machen können, weshalb gerade ihre Loggia den Taubenanflug begünstige.

Taubenabwehrnetz für Loggia