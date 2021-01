Design der Woche: Mit einer Tischlampe Akzente setzen

Es stimmt schon, im Winter vermissen Menschen am meisten das Licht. Die Sonnenstunden sind kurz und manchmal lässt sich die Sonne auch tagelang nicht blicken. Dass fehlende Lichtstrahlen sich aufs Gemüt schlagen, ist hinlänglich bewiesen, kein Wunder, dass wir müde und miesepetrig werden. Wann die Sonne auf- und untergeht, können wir nicht beeinflussen, die Lichtstimmung im eigenen Zuhause seit Erfindung der Glühbirne allerdings schon.

Mittlerweile geht es aber nicht nur darum, einen Raum einfach zu beleuchten, sondern ihn auch in Szene zu setzen. Besonders effektvoll schafft das die Tischleuchten-Kollektion „Easy Peasy“, entworfen von Luca Nichetto für das italienische Designstudio Lodes. Lodes, bis Juni 2020 noch bekannt als Studio Italia Design, feierte in diesem Jahr 70-jähriges Jubiläum und beschreitet konsequent den Weg des echten „Made in Italy“.

Modebewusste Lampe

Die Tischleuchte sorgt mit ihrem Sockel aus Metall und dem mundgeblasenen Glaskorpus – ganz gemäß dem italienischen Bewusstsein für Mode – für einen geschmackvollen und stilsicheren Auftritt, ihre verspielte Form bringt nicht nur Wärme, sondern auch Charakter in jeden Raum. Im Sockel verborgen liegt ein Akku, der sich über einen Mirco-USB wiederaufladen lässt – easy peasy eben, kinderleicht.

Experten empfehlen übrigens, in größeren Räumen mindestens fünf Lichtquellen zu verteilen, Deckenlampen sorgen für eine Grundbeleuchtung, kleinere Steh- oder Tischlampe setzen Akzente. Mit den „Easy Peasy“-Leuchten hätte man bereits vier Lichter beisammen, in zwei verschiedenen Modellen und vier Farbkombinationen, ab 245 Euro.