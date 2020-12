Die Magie des Räucherns

Es heißt: In den Raunächten öffnen sich die Tore zur Anderswelt und zu unseren Ahnen. Die 12 Raunächte symbolisieren die Zeit zwischen den Jahren. Es ist eine Zeit des nach Innehaltens und Innenschauens. Meist wird schon der 21. Dezember als Beginn der Raunächte miteinbezogen und als die nullte Raunacht bezeichnet. Der eigentliche Beginn ist der 25. 12. bis zur letzten Raunacht am 5. 1. In diesen zwölf Tagen gibt es unterschiedliche Rituale, das vergangene Jahr zu beenden und das neue einzuläuten. Das Wünscheritual ist eines davon. Es geht dabei nicht um einen strikten Plan, der einzuhalten ist. Viel mehr geht es um ein paar Minuten qualitätsvolle Zeit für einen selbst, um reflektiert, motiviert und voller Inspiration ins neue Jahr zu starten.

Das Wünscheritual: In einem bewussten Akt, wenn man ein wenig Zeit für sich gefunden hat, schreibt man dreizehn Herzenswünsche oder Intentionen für das neue Jahr auf kleine Zettel, gibt diese in ein schönes Gefäß und mischt einmal durch.

In jeder Raunacht ab dem 25. Dezember wird ein Zettel gezogen, diesen sieht man sich aber nicht mehr an, sondern hält ihn kurz in der Hand. Dann lässt man ihn los und übergibt diesen Wunsch ins Vertrauen, dass er in Erfüllung gehen mag. Das kann man so machen, indem man den Zettel in einem feuerfesten Gefäß verbrennt. Nach der zwölften Raunacht am 5. Jänner hält man den letzten Wunsch in den Händen. Für dessen Verwirklichung im Jahr 2021 ist man nun selbst verantwortlich.

Dazu räuchern: Wenn es sich nicht jeden Tag ausgeht, dass man einen Wunsch loslässt, kann man auch mehrere Wünsche an einem Tag abgeben. Und selbstverständlich kann man auch an jedem Tag räuchern. Welche Gedanken möchte ich an diesem Tag bereinigen und im alten Jahr lassen? Welche Gedanken schicke ich mit Räucherwerk und Rauch an diesem Tag in die Wohnung, in mein Leben – im Bewusstsein mit dem Alten abzuschließen und Neues einzuleiten?