Rebellion mit einem Hauch von Teddybär

Und was tun, wenn Geschwister in einem Zimmer wohnen? „Raumtrenner wie große Bücherregale oder ein eingezogener Vorhang können helfen. Manchmal kommt man auch nicht um ein Hochbett drumherum, sodass die räumliche Trennung in der Höhe stattfindet“, sagt Schnögass-Mück. Wichtig: Auch nach der Abtrennung muss auf beiden Seiten genug Licht vorhanden sein, damit sich die Geschwister wohlfühlen.