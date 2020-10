Glaskunst mit Ecken und Kanten

Es sollte ihr Masterpiece werden. Ein Schmuckstück im Raum, auffällig und elegant. Ivana Steiner stapelt nicht tief. Das beweist die Designerin mit ihren neuesten Entwürfen aus Glas. So ist die Vase „Diamond“, wie der Name schon verrät, in Form eines überdimensional großen Diamanten gestaltet. Der Tisch „Apple Wichard“ mutet hingegen wie ein goldener Apfel an. Der Clou: Das ursprüngliche Material Glas ist nicht wieder zu erkennen. Denn in den Hohlraum der Vase als auch in den des Tisches werden flüssiges Gold und Silber gegossen, nachdem sie mundgeblasen worden sind.

Ecken in der Glaskunst