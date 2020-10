Leuchtende Keramik: Cross-over aus Design und Handwerk

Ihre Form erinnert an japanisch Lampions, doch in Herstellung und Materialwahl unterscheidet sich „Callisto“ maßgeblich von den asiatischen Papierlaternen. Die Leuchtenschirme werden nämlich aus Knochenporzellan – auch bekannt als „Bone China“ oder „weißes Gold“ – hergestellt. „Wie der Name sagt, ist im Knochenporzellan tatsächlich ein hoher Anteil an Knochen drin“, erklärt Keramikerin Beate Seckauer. Bis zu 50 Prozent beträgt der Anteil an verglühten Rinderknochen, der Rest sind übliche Rohstoffe wie Koalin, Quarz und Feldspat.

Das tierische Recyclingprodukt beinhaltet Kalziumoxid und -phosphat, das macht das Material sehr widerstandsfähig und schlagfest. Zudem ist es durchscheinender als herkömmliches Porzellan und weist eine strahlend weiße Farbe auf – das ist der Hauptgrund, warum Knochenporzellan als besonders edel gilt.„Es hat keine Eigenfarbe und gibt daher die Farbe des Leuchtmittels wieder. Das Licht setzt sich im Material fort und erzeugt so eine sehr schöne Stimmung“, sagt Seckauer.