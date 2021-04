Bernadette Meisels Künstler-Werkstatt "Das Viadukt"

Bereits 2008, noch als Studentin, gründete Meisel ihre Druckerei. Und holte sich das nötige Know-how bei den Profis des Lower East Side Printshops in New York: „Der Siebdruck ist vor allem in Kunstmetropolen wie New York und London sehr populär, während diese Technik, wie auch die anderen analogen Drucktechniken, hierzulande drohen in Vergessenheit zu geraten.“ Dem wirkt Bernadette Meisel aktiv entgegen. Das Viadukt-Studio in einem hübschen Innenhof an der Gumpendorfer Straße ist nun die erste Adresse für KünstlerInnen und interessierte Kreative.