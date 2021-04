Beliebte Geldanlage: Preise für Eigentumswohnungen ziehen weiter an

Die teuersten Bundesländer sind (gemessen am Quadratmeterpreis) derzeit Vorarlberg (4.436 Euro) vor Wien (4.186 Euro), Salzburg (4.026 Euro) und Tirol (4.014 Euro). Am günstigsten sind die Quadratmeterpreise im Burgenland mit 2.341 Euro vor der Steiermark mit 2.525 Euro und Kärnten mit 2.803 Euro. In der Mitte finden sich Nieder- und Oberösterreich mit jeweils 2.981 Euro pro Wohnungsquadratmeter.

"Die Anzahl der verkauften Wohnungen hat sich in den letzten Jahren auf hohem Niveau eingependelt, die Preise haben 2020 nochmals zugelegt. Das Vorjahr war geprägt von Unsicherheit, dies hat zu einer steigenden Nachfrage nach Wohnungseigentum geführt – und hier vor allem bei Anlegern – und von einem in vielen Regionen spürbar rückläufigen Angebot", sagt Remax-Geschäftsführer Bernhard Reikersdorfer.

Er geht davon aus, "dass noch im heurigen Jahr das Angebot an Eigentumswohnungen wieder steigen wird. Dies wird in weiterer Folge dazu führen, dass die Preiskurve weiter abflachen wird bzw. in vielen Regionen die Preise sogar nachgeben werden. Nichtdestotrotz bleiben Eigentumswohnungen für die Eigennutzung, aber auch als Anlageform und zur Pensionsvorsorge, weiter begehrt und vor allem empfehlenswert."