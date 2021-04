Warum der Immobilienkauf in Wien immer schwieriger wird

"Institutionelle Investoren haben Interesse an ganzen Objekten", erklärte sie. Das werde zu einem "deutlichen Anstieg der Kaufpreise führen - auch in den nächsten Jahren". Denn die Zinsen werden niedrig bleiben. Der Preistreiber bei Eigentum sei "die nach wie vor große Nachfrage" der Institutionellen. "Das führt natürlich dazu, dass die Eigentumswohnungen relativ geringfügig auf den Markt kommen und die Preise in die Höhe gehen." Die Nachfrage privater Investoren in Wohnimmobilien sei ebenfalls "auf hohem Niveau, kann aber nur bedingt befriedigt werden". Das Angebot reicht nicht aus.

Die Immobiliengeschäfte in Wien laufen den Angaben zufolge "trotz Corona eigentlich recht gut". Doch die Beweggründe für die Nachfrage hätten sich geändert. "In letzter Zeit stehen immer mehr wirtschaftliche Gründe dahinter", so die EHL-Managerin mit Blick auf die niedrigen Zinsen sowie die Wirtschaftskrise infolge der Coronapandemie. In den Jahren davor war noch in erster Linie die Bevölkerungsentwicklung, also der starke Zuzug nach Wien, der treibende Faktor der Immobiliennachfrage.

Neuer Stellenwert fürs Wohnen

Die Covid-19-Krise hat das Leben von Grund auf verändert. "Das Thema Wohnen, sich zuhause wohlzufühlen, hat einen neuen Stellenwert gefunden", so Bauernfeind unter Verweis auf Lockdowns und Home-Office. "Wir alle haben mehr Zeit in der Wohnung verbracht denn je." Wohnen sei als Grundbedürfnis zur Haupttriebfeder der Nachfrage geworden, "getrieben von der Verschmelzung von Arbeit und Wohnen - Arbeitszeit und Freizeit verschwimmen". Die Menschen bräuchten dadurch mehr Rückzugsmöglichkeiten, aber auch mehr Möglichkeiten für das Arbeiten von zuhause aus.

Wunsch und Wirklichkeit klaffen bei der Wohnungssuche allerdings auseinander. "Natürlich wünscht sich jeder einen zusätzlichen Raum." Doch nicht jeder könne sich ein Arbeitszimmer extra leisten. Die Durchschnittseinkommen und die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen seien da "limitierende Fakten". "Deshalb glaube ich nicht, dass die Wohnungen wesentlich größer werden", so Bauernfeind mit Blick auf die tatsächliche Nachfrage. Das gilt vor allem für Mietwohnungen. "Die Kunden sind zwar sehr interessiert, es gibt viele Besichtigungen, aber der Wille zum Abschluss ist verhalten. Es wird wirklich sehr gut überlegt, ob der Arbeitsplatz sicher ist."

Durch die hohen Preise sind die Wohnflächen pro Person schon bisher "deutlich gesunken" - in Wien auf im Schnitt 36,1 Quadratmeter pro Einwohner, österreichweit sind es 45,3 Quadratmeter. Zum Vergleich: In Berlin kommt man auf 43 Quadratmeter pro Person, in Tokio hingegen auf nur 15 Quadratmeter.

Beim urbanen Planen in Wien gehe man davon aus, dass die Fläche pro Person weiter abnimmt, sagte die EHL-Wohnexpertin und verwies auf den "Trend zu Mikroapartments" infolge begrenzter Einkommen bzw. Haushaltsbudgets. Eine flexible Nutzung der Grundrisse sei derzeit sehr stark nachgefragt. Raumzonen werden "modular genutzt" - etwa als Arbeitsecke.