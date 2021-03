Die 7 schlimmsten Fehler beim Immobilienverkauf

Der Entschluss, eine Immobilie zu veräußern, entsteht nicht immer unter freudigen Bedingungen. Erbschaften oder eine Scheidung können dem vorausgehen. Aber auch eine Schenkung oder ein Gehaltssprung, welche Sie in größeren Wohnraum investieren wollen. In jedem Fall sollten Sie sich nicht von den Emotionen einnehmen lassen und einen Kardinalfehler begehen, sondern mit klarem Kopf an die Sache herangehen.

1. Machen Sie einen guten Plan

Ein Immobilienverkauf ist ein Vorgang mit großer finanzieller Tragweite. Klären Sie also relevante Fragen wie den gewünschten Verkaufspreis, den Übergabezeitpunkt, die Bewerbung der Immobilie und welche Unterlagen und Dokumente dafür notwendig sind.

2. Beschreiben Sie die Immobilie angemessen

Die „helle Altbauwohnung mit Stuck“ ist dringend sanierungsbedürftig, der „Wohlfühl-Whirlpool“ veraltet und verkalkt? Je höher die Erwartungen, desto größer kann die Enttäuschung sein. Vergraulen Sie potenzielle Käufer nicht mit überzogenen Versprechungen, sondern schildern Sie den Zustand der Immobilien neutral und wahrheitsgemäß. Was den Geschmack des einen trifft, mag anderen weniger gefallen.