Wie viel ist mein Haus wert? Wie Sie auf eine realistische Schätzung kommen

Sie möchten das Haus verkaufen, auf dessen Baustelle Sie selbst vor Jahren standen? Oder die Anlegerwohnung, in die Sie jahrelang Ihre Ersparnisse gesteckt haben? Der Verkauf einer Immobilie ist eine große Entscheidung, die mitunter auch emotional sein kann. Gehen Sie’s daher richtig an:

Welche Faktoren den Verkaufspreis bestimmen

Der erzielbare Preis einer Immobilie richtet sich nach der Nachfrage am Markt, die je nach Lage, Immobilientyp und Verkaufszeitpunkt sehr unterschiedlich sein kann. Die Ausgangsbeschränkungen der letzten Monate haben vielen Österreichern bewusst gemacht, welche Vorteile mehr Wohnfläche und ein eigener Garten oder Terrasse mit sich bringen. Immobilienbesitzer dieses Typs sehen sich also derzeit mit besonderer Nachfrage gesegnet.

Drei Möglichkeiten, wie Sie den Wert ermitteln

Immobilienbewertungen sind komplex und setzen viel Erfahrung und Wissen voraus. Bei einem Vergleichswertverfahren werden die tatsächlichen Kaufpreise ähnlicher Liegenschaften ermittelt. Die Krux: Lage, Bauweise, Alter und Erhaltungszustand sind so individuell, dass sie einen Vergleich oft unmöglich machen. Beim Sachwertverfahren wird der Substanzwert von Boden und Gebäude ermittelt. Eine besonders vorteilhafte oder nachteilige Lage bleibt jedoch unberücksichtigt. Am häufigsten kommt das Ertragswertverfahren zum Einsatz. Dabei werden die zu erwartenden Erträge des Objektes den Aufwänden, etwa für die Instandhaltung, gegenübergestellt. Der so ermittelte zukünftige Reinertrag wird auf den heutigen Wert abgezinst. Welcher Zinssatz ist dabei der richtige? Für jedes Verfahren gilt: Wenden Sie sich besser an einen Profi.