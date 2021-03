Wie finde ich den perfekten Käufer für meine Immobilie?

Reden wir Tacheles. Wie sieht ein Maklervertrag aus und was kostet diese Leistung?

Es gibt die Möglichkeit, einen „schlichten Vermittlungsauftrag“ mit mehreren Maklern oder einen Alleinvermittlungsauftrag exklusiv mit einem Makler abzuschließen. Nur bei letzterem ist der Makler von Gesetz wegen verpflichtet, „nach Kräften tätig zu werden“. Immobilien sind keine Massenprodukte, also sollten sie auch von Hand verlesen vermittelt werden. Die Maklerprovision ist unabhängig von der Vertragsart – bei einer exklusiven Beauftragung bekommen Sie also deutlich mehr Leistung für Ihr Geld. Für die Vermittlung von Kauf oder Tausch eines Objektes mit einem Wert von über 48.448,51 Euro können maximal 3 Prozent Provision zzgl. USt. verrechnet werden. Bei Raiffeisen Immobilien legen wir in der „Leistungsgarantie“ ganz klar fest, wie wir unsere Kunden unterstützen.