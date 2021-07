Tausend Infektionen bei Festival in den Niederlanden

In Utrecht ist eine Massenveranstaltung zu einem Superspreader-Event geworden. Auf dem zweitägigen Verknipt-Festival haben sich am ersten Juliwochenende fast tausend Besucher mit dem Coronavirus angesteckt, wie mehrere niederländische Medien berichten. Das sind etwa fünf Prozent der Gesamtbesucherzahl – pro Tag zog das Event 10.000 Menschen an.

Nach Angaben des örtlichen Gesundheitsdiensts GGD infizierten sich am ersten Tag, dem 3. Juli, 448 Besucher und Besucherinnen. Am zweiten Tag sollen 516 Coronafälle registriert worden sein.

Die Sprecherin der Gesundheitsbehörde Lydia van der Meer rechnet damit, dass die Zahl der Infektionen in den kommenden Tagen weiter steigen könnte. „Aber wir hoffen, dass wir jetzt auf dem Höhepunkt sind.“

Laut GGD hatten sich die Festivalveranstalter an die Coronamaßnahmen gehalten. Besucher mussten über die Corona-App nachweisen, dass sie negativ getestet, geimpft oder von einer früheren Coronainfektion genesen waren.