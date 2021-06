Impfstoff von Novavax fast genauso hoch wirksam wie RNA-Impfstoffe

Dieser Impfstoff gehört zu den proteinbasierten Vakzinen, die vor Covid-19 die modernsten Impfstoffe waren. NVX-CoV2373 enthält direkt das Spikeprotein (es muss also nicht erst im Körper produziert werden), das eine Immunantwort auslösen sollen. "Ein prinzipieller Vorteil gegenüber den mRNA-Impfstoffen und den adenovirusbasierten Impfstoffen besteht darin, dass die Immunreaktion früher einsetzt, sie fällt allerdings häufig schwächer aus, weshalb den Impfstoffen ein Adjuvans zugesetzt wird", schreibt das deutsche Ärzteblatt. So auch NVX-CoV2373. Proteinbasierte Impfstoffe sind zudem gut lagerfähig. Sie müssen in der Regel nicht tiefgekühlt werden.

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) prüft diesen Impfstoff bereits seit Februar. Ein formaler Zulassungsantrag von Novavax bei der EMA soll im dritten Quartal erfolgen. Die EU-Kommission verhandelt mit Novavax über die Lieferung von 200 Millionen Dosen.