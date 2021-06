Die bei Österreichern beliebte friaulische Badeortschaft Lignano Sabbiadoro startet mit der Impfung von Touristen. Am 22. und 23. Juni werden circa 1.000 Urlauber die erste oder zweite Dosis erhalten können. Die Immunisierung erfolgt in der kommunalen Sporthalle Lignanos, in der ein Impfzentrum eingerichtet wurde, teilten die friaulischen Gesundheitsbehörden mit.

Die Impfkampagne, von der auch Ausländer profitieren können, betrifft auch andere touristische Ortschaften in Friaul. So sollen Urlauber auch in Grado und Tarvis geimpft werden, hieß es.