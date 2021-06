Warum jetzt Italien Astra Zeneca nur für Über-60-Jährige empfiehlt

Italien empfiehlt den Astra-Zeneca-Impfstoff nur noch für Menschen im Alter von über 60 Jahren. Menschen unter 60 Jahren, die nach einer Astra-Zeneca-Impfung auf die zweite Dosis warten, sollen mit Vakzinen von Moderna oder Pfizer immunisiert werden, teilte Gesundheitsminister Roberto Speranza am Freitag in Rom mit.

Die Regierung reagierte damit auf Bedenken zur Sicherheit des Impfstoffes, nachdem am Donnerstag eine 18-Jährige aus Genua an den Folgen einer Thrombose gestorben war, wenige Tage nachdem sie das Astra-Zeneca-Vakzin verabreicht bekommen hatte. Die Frau hatte sich am 25. Mai an einem "Open Day" beim Impfen beteiligt, an dem auch jüngere Menschen ab 18 Jahren geimpft wurden.