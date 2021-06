Impf-Auffrischung frühestens nach neun Monaten

Kreuzimpfung

Ein zweites stark diskutiertes Thema sind die Kreuzimpfungen. Zuletzt zeigten Studien, dass die Fähigkeit der Antikörper, fest an das Spike Protein zu binden, bei der Kombination von Astra Zeneca und Biontech/Pfizer am ausgeprägtesten ist. „Vielleicht macht es allmählich Sinn, das auch in Österreich in Erwägung zu ziehen“, schrieb Science Buster und Molekularbiologe Martin Moder auf Twitter.