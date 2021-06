Heftige Allergiesymptome: Soll man einen Impftermin verschieben?

Mehrere Fachgesellschaften haben ein Ampelschema für Allergiker zum Thema Covid-19-Impfung ausgearbeitet: "Pollenallergiker sind dabei im grünen Bereich." Generell sind alle Allergiker in diesem Bereich, die bisher keine schwere, wirklich gefährliche allergische Reaktion - also einen allergischen Schock - gezeigt haben: "Und das gilt für alle Pollenallergiker und damit verbundene Kreuzallergien. Sie können unbesorgt impfen gehen, auch wenn die Augen stark jucken, die Nase rinnt und ihre Entzündungssymptome generell stark sind".

"Im gelben Bereich sind jene, die vielleicht schon einmal auf eine andere Impfung heftiger reagiert haben oder einen allergischen Schock, zum Beispiel auf Medikamente oder auf einen Insektenstich, erlitten haben", sagt Jensen-Jarolim. Hier gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen: Vor der Impfung ein Antihistaminikum (Anti-Allergiemittel) einnehmen und anschließend zur Nachbeobachtung mindestens 30 Minuten sitzen bleiben.

Im roten Bereich sind jene – und das ist die kleinste Gruppe – die eine oder sogar mehrere sehr schwere Anaphylaxien erlitten haben oder auf die erste Covid-19-Impfung so reagiert haben, erklärt die Immunologin und Allergologin. "Hier muss eine umfassende ärztliche Abklärung durchgeführt werden, ob man das Impfrisiko in Kauf nimmt und wenn ja, unter welchen kontrollierten Bedingungen, also etwa nur in einer Klinik. Die RNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna enthalten den Zusatzstoff PEG (Polyethylenglykol bzw. Macrogol). Patienten mit einer bekannten früheren schweren allergischen Reaktion mit Luftnot und/oder Kreislaufproblemen darauf dürfen nicht mit diesen Präparaten geimpft werden."

Heftige Reaktionen auf Impfung sehr selten

Generell können schwere allergische Reaktionen und auch die stärkste Reaktion, der allergische Schock (Anaphylaxie) mit unter Umständen lebensbedrohlichen Symptomen wie Atemnot und Blutdruckabfall – bei jeder Impfung in sehr seltenen Fällen auftreten. Und zwar 1 Fall auf 100.000 bis 1 Million Impfungen. In allen Impfzentren und Impf-Ordinationen müssen aber Notfallmedikamente wie ein Adrenalin-Pen vorhanden sein, um solche Reaktionen rasch auffangen zu können. Insofern sollte man sich nicht beunruhigen. Eine solche Reaktion ist gut behandelbar.