Laut einer Studie von Forschern der Washington University School of Medicine in St. Louis haben Menschen noch Monate nach der Genesung von milden Covid-19-Fällen Immunzellen in ihrem Körper, die Antikörper gegen das Virus produzieren.

Diese Zellen könnten ein Leben lang bestehen bleiben und dabei immer wieder Antikörper produzieren.

Die Ergebnisse, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass milde Fälle von Covid-19 bei den Infizierten einen dauerhaften Antikörperschutz hinterlassen und dass wiederholte Krankheitsschübe wahrscheinlich selten sind.

Antikörperspiegel erreichen Plateau - sinken aber nicht auf Null

"Vergangenen Herbst gab es Berichte, dass die Antikörper nach einer Infektion mit dem Virus, das Covid-19 verursacht, schnell abklingen, und Medien interpretierten das so, dass die Immunität nicht lange anhält", sagte der leitende Autor Ali Ellebedy, Professor für Pathologie und Immunologie, für Medizin und für molekulare Mikrobiologie.

"Aber das ist eine Fehlinterpretation der Daten. Es ist normal, dass die Antikörperspiegel nach einer akuten Infektion sinken, aber sie sinken nicht auf Null. Sie erreichen ein Plateau. Hier fanden wir Antikörper-produzierende Zellen elf Monate nach den ersten Symptomen. Diese Zellen leben und produzieren Antikörper für den Rest des Lebens. Das ist ein starker Beweis für eine lang anhaltende Immunität."

Während einer Virusinfektion vermehren sich die Antikörper produzierenden Immunzellen schnell und zirkulieren im Blut, was die Antikörperspiegel in die Höhe treibt. Sobald die Infektion abgeklungen ist, sterben die meisten dieser Zellen ab, und die Antikörperspiegel im Blut sinken.

Eine kleine Population von Antikörper-produzierenden Zellen, so genannte langlebige Plasmazellen, wandern ins Knochenmark und siedeln sich dort an, wo sie kontinuierlich geringe Mengen an Antikörpern in den Blutkreislauf absondern, um vor einer erneuten Begegnung mit dem Virus zu schützen.