Hoteliers wollen mehr Gäste aus Österreich nach Wien locken

Die Tourismusministerin unterstützt die Initiative - wie auch andere (Städte-)touristische Initiativen - ideell. Die Ferienhotellerie sei gut gebucht, sagte, Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) beim Medientermin. "Es gibt aber auch Bereiche, wo Wiederhochfahren noch länger dauern wird - und da wollen wir ganz besonders hinschauen: unsere Stadthotellerie. Ich unterstütze jede Bemühung, der Stadthotellerie wieder auf die Beine zu helfen und sie zu unterstützen."

Erleichterung beim Reisen

Es gehe darum, die Ströme an inner-österreichischen Touristen auch einmal von den Seen und Bergen in die Städte zu bringen, innerösterreichische Städtetrips anzukurbeln. "Was vor Corona der Kurztrip nach Barcelona, Amsterdam oder Rom war, könnte in der nächsten Zeit ein schönes Wochenende in Wien, Graz oder Salzburg werden." Köstinger freute sich auch über die gestrige Einigung zum Grünen Pass in der EU, der das internationale Reisen wieder maßgeblich erleichtern soll.