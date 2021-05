Auszeit von der Wohnung: Mini-Urlaub für eine Nacht

Unerwarteter Ansturm

Unten in den historischen Gassen klirrt und klappert es aus den wiedereröffneten Gastgärten hoch. Die sind in der ersten Nacht nach Monaten ohne Wirtshaus – den klammen Temperaturen zum Trotz – bestens gefüllt. Das kann auch Stefan Ischia für sein Hotel behaupten: „Mit so einem Ansturm haben wir nicht gerechnet.“

Bereits in den Tagen vor den Lockerungen hat sich das Aufkommen an Geschäftsreisenden, für die das Hotel Innsbruck bereits seit Februar offen war, erhöht. Und auch Touristen durfte der 28-Jährige, der das Hotel in vierter Generation führt, gleich zum Start begrüßen. Richtung Pfingstwochenende sieht es richtig gut aus: „Am Sonntag sind wir praktisch voll“, freut sich Ischia über ein nun bald wieder ausgebuchtes Haus.