Corona: Warum wir lieber nicht von "indischer" Mutation sprechen sollten

Großbritannien fühlte sich fast am Ende der Pandemie angekommen - dann tauchte die "indische Variante" auf. Die als besorgniserregend geltende Corona-Mutante versetzt die Briten in Sorge: Ist das Licht am Ende des Tunnels doch nicht in Sicht? Während Journalisten sich über die Zahl der aus Indien ankommenden Direktflüge empören, fürchten Menschen aus Indien und Experten und Expertinnen noch ganz andere unangenehme Folgen.

"Als ich das erste Mal davon im Radio hörte, ist mein Herz in den Keller gerutscht", schreibt die indischstämmige Autorin Pragya Agarwal in einem Gastbeitrag für das Portal "inews". Rassismus gegenüber Menschen aus Indien sei nicht neu - "aber ich bin besorgt, dass es durch die "indische Variante" schlimmer wird".

Phrasen führen zu mehr Hasskriminalität

Auch die Soziologin und Sprachforscherin Brigitte Nerlich von der Universität Nottingham hält es für problematisch, den Virusvarianten Länder-Labels aufzukleben. "Diese länderspezifischen Namen eignen sich sehr gut für negatives Framing, das mit ausländer- und migrantenfeindlichen Einstellungen einhergeht", so Nerlich. Bestes Beispiel dafür sei Ex-US-Präsident Donald Trump, der SARS-CoV-2 wiederholt als "China-Virus" bezeichnete. "Seitdem ist vielfach belegt worden, dass diese Phrasen zu mehr Hasskriminalität während der Pandemie geführt haben, hält die Sozialforscherin Elizabeth Stokoe von der Loughborough University fest.

SARS-CoV-2 lässt sich problemlos als Coronavirus bezeichnen, doch bei den Varianten wird es schon schwieriger. Statt von der "indischen", der "südafrikanischen" oder der "brasilianischen" Variante lässt sich zwar auch von B.1.617, B.1.351 oder P.1 sprechen - aber außerhalb der virologischen Wissenschaftsblase dürfte dann kaum noch jemand folgen können. Die vor einigen Monaten aufgetauchte Variante B.1.1.7, die in Deutschland vor allem als "britische Variante" bekannt ist, nennt man in Großbritannien selbst üblicherweise "Kent Variant". Statt also das gesamte Land mit der Variante zu identifizieren, schiebt man lieber den Bewohnern der Grenzregion Kent, in der die ersten Fälle entdeckt wurden, den unerwünschten Ruhm zu.