Drosten: Britische Zahlen sind "ermutigend für den Schulbetrieb"

Ethisch nicht vertretbar

Der Herdenschutz könne dabei aber keine Rolle mehr spielen: „Man kann Risikopatienten und Erwachsene durch die Impfung sehr gut schützen. Die Kinder darf man da nicht mehr in die Pflicht nehmen und ihnen sagen, sie müssen auf ein normales Leben verzichten – zugunsten der Älteren. Das ist ethisch nicht mehr in Ordnung.“ Wenn jemand sich nicht impfen lassen will, dann sei er auch dafür verantwortlich, wenn er infiziert wird.

Es gehe in der Frage Schulschließungen Ja oder Nein einzig und allein darum, die Infektionen bei Kindern einzudämmen: Denn die Infektionen verlaufen auch bei ihnen keinesfalls so harmlos, „wie das erstaunlicherweise in beruflichen Fachverbänden einige noch hinstellen.“ Das Problem sei, dass man noch gar nicht wisse, welche Folgen es habe, wenn sich große Gruppen von jungen Menschen infizieren. Gerade das Beispiel England mache deutlich, dass dann doch auch einige kranke Kinder im Spital landen.