Covid-Infektion: Was bei Kindern anders ist

Ansteckungsrisiko

Kinder erkranken also nur selten. Bleibt die Frage: Wie groß ist das Ansteckungsrisiko, das von ihnen ausgeht? „Nach aktuellen Daten ist die britische Variante für Kinder nicht bedrohlicher als die ursprüngliche. Sie werden auch nicht überdurchschnittlich häufiger angesteckt, aber die Variante ist wohl für alle ansteckender“, meint Volker Strenger.

Immerhin wird dort, wo Schulen offen sind, jetzt getestet: „500 bis 1000 infizierte Kinder werden pro Woche entdeckt, damit auch die Familien geschützt“, argumentiert Strenger. Allerdings, geben einige Experten zu bedenken, dass durch die Schnelltests nur knapp ein Viertel der Infizierten entdeckt werden, in Volksschulen sogar noch weniger. Dasselbe gilt für Kindergärten. Doch leider können manchmal auch von kleinen Kindern Infektionen ausgehen, wie das Beispiel Blaufelden in Deutschland zeigt. Dort ist die Inzidenz in die Höhe geschossen: Auslöser waren wohl Cluster in zwei Kindergärten, wird vermutet. Allerdings war in den dort umliegenden Gemeinden zuvor die Inzidenz schon extrem hoch. „Kindergärten spiegeln eben auch nur das allgemeine Infektionsgeschehen wieder“, gibt Strenger zu bedenken.