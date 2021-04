Distance-Learing belastet jede zweite Familie

Eltern als Motivatoren und ...

Aber nicht alles wurde schlechter in den vergangenen zwölf Schulmonaten. 23,1 Prozent der Eltern stellten bei ihren Kindern Verbesserungen der schulischen Leistungen fest, bei Mädchen etwas öfter als bei Burschen. Positiv wird auch vermerkt, dass die Jugendlichen eine bessere Selbstorganisation lernten (39,5 Prozent) und sich im Umgang mit digitalen Instrumenten verbesserten (30,2 Prozent). 26,7 Prozent würdigen den Umstand, dass sie im Lockdown mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen können.

... als Nachhilfelehrer

„Mehr als die Hälfte aller Eltern wird in Zeiten des Distance Learning häufiger als gewohnt zur schulischen Unterstützung ihrer Kinder in Anspruch genommen“, berichtet Angela Schmidt. Besonders gefragt sind die Eltern im Lockdown als Motivatoren (56,3 Prozent) und Lernorganisatoren (41,4 Prozent). Häufig ist Hilfe auch für das Verstehen der Aufgaben gefordert, besonders bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern. Etwa jede fünfte Familie kompensierte im letzten Jahr die aus der Corona-Situation entstandenen Lern-Defizite ihres Kindes mit verstärkter Nachhilfe.

Durchschnittliche Zufriedenheit mit den Corona-Schulmaßnahmen

Bei der Beurteilung der krisenbedingt getroffenen schulischen Maßnahmen schneidet die Verwendung digitaler Plattformen im Distance Learning am besten ab. Auch das Abstand halten im Schulbetrieb und die Maskenpflicht in der Schule werden mehrheitlich positiv bewertet. Weniger einverstanden sind viele Eltern hingegen mit Online-Prüfungen. Auch eine allgemein mildere Benotung stößt bei den Eltern kaum auf Gegenliebe. Für den Schichtbetrieb in den Schulklassen finden sich etwa ebenso viele Befürworter wie Ablehnungen. Insgesamt werden die schulischen Maßnahmen in der Corona-Krise von den Eltern mit der Schulnote 3 beurteilt.