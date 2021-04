Kurios: Eine Schwangere wird nochmals schwanger

Das Phänomen ist so selten, dass der Gynäkologe David Walker selbst eine Zeit lang brauchte, bis er begriff, welche Sensation er da auf den Ultraschall-Bildern sah: Das waren keine normalen Zwillinge, sondern Zwillinge, die offensichtlich zu unterschiedlichen Zeiten gezeugt worden waren. Die zwei Säuglinge, die da in dem Bauch der Mutter heranwuchsen, waren also unterschiedlich alt. Experten nennen dieses Phänomen Superfetation - wissenschaftlich dokumentiert sind derzeit gerade einmal 14 solcher Fälle. Die gute Nachricht: Die Mutter Rebecca Roberts hat mittlerweile beide Kinder auf die Welt gebracht, beiden geht es gut, wie die Washington Post berichtet.

Sehnlicher Wunsch

Doch die Geschichte von Anfang an:

Roberts und ihr Partner , Rhys Weaver, 43, wünschten sich schon lange sehnlichst ein Kind. Deshalb nahm die heute 39-Jährige auch Medikamente ein, die die Chance erhöhen sollten, dass sie schwanger wird. Man kann sich vorstellen, wie glücklich das Paar war, als der Schwangerschaftstest positiv war.

So richtig glauben konnten sie die Nachricht allerdings erst, als sie beim Ultraschall den Herzschlag auf dem Bildschirm sehen konnten. Ihr Arzt war zufrieden und schrieb in die Patientenakte: "Einling".

Der Raum wurde still

Beim Kontrolltermin in der 12. Schwangerschaftswoche wurden die angehenden Eltern dann plötzlich etwas panisch, als der Diagnostiker sie fragte: "Wissen Sie, dass Sie Zwillinge erwarten?" Allerdings war ein Kind deutlich weniger entwickelt war als das andere. "Der Raum wurde still", erinnert sich die Mutter.