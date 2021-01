Kinderwunsch: Warum "Social Egg Freezing" in der Pandemie boomt

Auch in seiner Praxis informierten sich im vergangenen Jahr merklich mehr Frauen als sonst über das Einfrieren ihrer Eizellen. „Normalerweise haben wir pro Monat zwei bis drei Anfragen, jetzt sind es mindestens doppelt so viele.“ Der Anstieg sei vor allem im zweiten Lockdown auffallend gewesen, als klar wurde, dass die soziale Isolation wohl noch länger anhalten würde. Besonders Frauen um die 40 würden im Egg Freezing oft den letzten Ausweg sehen. Dabei ist es dann meist schon zu spät: Idealerweise werden die Eizellen vor dem 35. Lebensjahr entnommen. Weil dies in Österreich nur erlaubt ist, wenn eine Erkrankung oder Therapie eine Schwangerschaft unmöglich macht, weichen viele Frauen zur Behandlung in Nachbarländer (etwa München) aus.