Coronials: Gibt es nach der Quarantäne einen Babyboom?

Dass uns zu Weihnachten eine brüllende Bescherung erwartet, hält auch Michael Feichtinger, Leiter des Wunschbaby Instituts Feichtinger, für realistisch, gibt aber zu bedenken: „Auch wenn die sozialen Isolationsmaßnahmen einen Effekt auf die Geburtenrate nahelegen, ist ein wissenschaftlicher Nachweis schwierig.“ Allerdings konnte in der Vergangenheit in Studien zu Stromausfällen oder Hurrikan-Warnungen in den USA ein Zusammenhang zwischen dem Rückzug in die eigenen vier Wände und einer steigenden Geburtenrate neun Monate später festgestellt werden.