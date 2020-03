Boom im Bett: Welche Sex-Spielzeuge jetzt alle online bestellen

Bei all dem Spaß ist den Kunden Hygiene wichtiger denn je: „Spezielle Reinigungsprodukte für diese Spielzeuge sind extrem beliebt.“

Gewinnt Sexualität in Krisenzeiten also an Bedeutung? „Was für viele auf jeden Fall wichtiger wird, ist, dass man hat jemanden an seiner Seite hat, der für einen da ist“, sagt Psychotherapeutin Katrin Wippersberg. Jetzt sei die Zeit, um sich wieder aufeinander zu besinnen. „Und wenn dadurch mehr Babys auf die Welt kommen, ist das natürlich ein schöner Nebeneffekt.“