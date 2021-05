Indien: "Schwarzer Pilz" zusätzliche Gefahr für Corona-Patienten

Diese Bilder sind furchteinflößend: Wenn Menschen sich mit dem "Schwarzen Pilz" infiziert haben, sind die Gesichter oft durch Operationen verstümmelt. Die Erkrankung befällt meistens die Nasennebenhöhlen oder die Lunge. Vor allem in Indien müssen Ärzte immer häufiger die Diagnose stellen, besonders bei immungeschwächten Menschen. Für alle, die derzeit einen Coronainfektion hinter sich haben, eine zusätzliche Gefahr.

Epidemie

Die sogenannte Mukormykose ist eine seltene Infektionserkrankung, die durch den Kontakt mit dem Mucor-Schimmelpilz verursacht wird. Zwei indische Bundesstaaten haben diese mittlerweile zur Epidemie erklärt, und in den Krankenhäusern von Neu Delhi werden nun spezielle Abteilungen eingerichtet, um die grausame Pilzerkrankung gezielter behandeln zu können.

Bis in die Knochen

Die Pilze befallen vor allem Körperoberflächen - nicht nur die Haut, sondern auch innere Oberflächen, an die Luft kommt. Die Sporen der Schimmelpilze werden eingeatmet und gelangen so in die Nasennebenhöhlen und in die tieferen Luftwege.