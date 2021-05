Seltene Nebenwirkung: Fälle von Gürtelrose nach Corona-Impfung

Fieber und Kopfschmerzen - das sind die Nebenwirkungen, die nach einer Impfung gegen das Coronavirus am häufigsten auftreten. Auf Platz 3 liegt laut dem Schweizer Heilmittelinstitut Swissmedic eine Herpes-Zoster-Reaktivierung, landläufig als "Gürtelrose" bekannt: Das sind rötliche Ausschläge oder Bläschen am unteren Oberleib, die stark schmerzen können. 121 Fälle wurden insgesamt gemeldet - bei bisher 3,7 Millionen in der Schweiz verabreichten Impfdosen kam es zu 2.269 registrierten Verdachtsmeldungen von Nebenwirkungen.

Windpocken

Die Gürtelrose tritt meist als eine Spätfolge der Windpocken auf. Dabei bleibt ein Teil der Viren im Körper bestehen und wird später reaktiviert. Dazu kann es kommen, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Die Krankheit kündigt sich oft mit einsetzendem Fieber, Müdigkeit oder Abgeschlagenheit an. Die Rötungen bleiben üblicherweise während einiger Tage bestehen.