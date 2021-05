Vor dem Urlaubsstart: Welche Regeln im Flugzeug gelten

Laut Auskunft der Austrian Airlines gelten die „3 G“-Regeln (getestet, geimpft, genesen) für den Flug selbst nicht, wohl aber für viele Destinationen, die man damit erreicht. Und das ist der Haken: Sind im Zielland Test oder Impfnachweis für die Einreise nötig, wird das beim Boarding kontrolliert. Wer den erforderlichen Test oder Impfstatus nicht hat, darf nicht an Bord, der Flug wird verweigert. „Der Testnachweis gilt in dem Fall als Dokument wie ein Reisepass“, begründet eine Austrian-Sprecherin. Bei einem innerösterreichischen Flug wäre dagegen kein Testnachweis nötig.

Wo gilt Maskenpflicht?

Überall, am Flughafen wie auch in der Maschine selbst. Die FFP2-Maske muss während des gesamten Aufenthaltes an Bord getragen werden. Das gilt auch für mehrstündige Langstreckenflüge sowohl für Passagiere als auch die Flugbegleiter tragen Masken (ausgenommen sind die Piloten wegen der Anforderungen an die Kommunikation, sie werden aber getestet). Ausnahmen gibt es unter anderem auch für Schwangere, für sie reicht Mund-Nasen-Schutz. Wer durch ein ärztliches Attest maskenbefreit ist, muss einen aktuellen, negativen Corona-Test vorweisen.

Was gilt für Kinder?

Kinder unter sechs Jahren sind von der Masenpflicht ausgenommen. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren benötigen MNS, ab 14 Jahren gilt FFP2-Pflicht.

Darf ich an meinem Sitzplatz die Maske abnehmen, um etwas zu trinken oder zu essen?

Ja, das ist erlaubt.

Bleiben Sitze oder Sitzreihen wegen der Abstandsregeln zu Fremden frei?

Wenn die Maschine ausgebucht ist, wird sie laut Austrian auch voll besetzt. Das heißt also, dass man neben einem Unbekannten zu sitzen kommen kann. Lasse es die Buchungslage zu, würde jedoch Platzierung der Gäste „auf größtmögliche Verteilung“ geachtet, heißt es. Familien oder Paare aus demselben Haushalt werden zusammengesetzt.

Wie hoch ist die Infektionsgefahr im Flugzeug?

Laut US-Analyse Tausender Flüge mit 1,2 Milliarden Passagieren aus 2020 gering: Demnach habe es nur 44 nachweisbare Ansteckungen mit dem Coronavirus in Flugzeugen gegeben.