50 Prozent der impfbaren Niederösterreicher haben Spritze erhalten

Alleine in der nächsten Woche werden 120.000 Impfungen in Niederösterreich verabreicht, übernächste Woche sogar 130.000 Impfungen. "Bis Ende Juni werden so gut wie alle, die angemeldet sind, ihre erste Impfung erhalten haben", so Pernkopf und Könisgberger-Ludwig.

"Regionales Angebot wird gut angenommen"

Auch Patientenanwalt Gerald Bachinger ist froh über diese Entwicklung: „Niederösterreich ist auf einem sehr, sehr guten Weg und gut gerüstet für die drei Gs. Das regionale Angebot der Testungen wird sehr gut angenommen und die Impfungen funktionieren, wir bekommen sehr positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung.“