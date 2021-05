Niederösterreich: Heiße Pfingsten für die Feuerwehren

Zwei Brände bescherten den Feuerwehren im Raum Amstetten ein hitziges Pfingstwochenende. Nachdem die Helfer schon am Sonntagabend im Amstettener Ortsteil Greinsfurth zu einem lichterloh in Flammen stehenden Auto gerufen worden waren, heulten am Pfingstmontag in der Nachbargemeinde Aschbach die Sirenen.