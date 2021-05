EU-Staaten und EU-Parlament einigen sich auf "Grünen Pass"

Reisepläne für den Sommer werden längst geschmiedet, ein Gesundheitszertifikat der EU soll das Planen jetzt vereinfachen. Darin soll der Nachweis von Coronavirus-Impfungen, -Tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen sein. Das teilte die portugiesische Ratspräsidentschaft heute in Brüssel mit.

EU-Kommission, EU-Mitgliedstaaten und EU-Parlament rangen am Donnerstag um eine Lösung. Aus EU-Kreisen hieß es vor dem Trilog-Treffen, es reibe sich vor allem an den von den EU-Abgeordneten geforderten Gratistests und den einheitlichen Reisebeschränkungen. Die EU-Staaten wollten selbst entscheiden, ob sie Reisende trotz des "Grünen Passes" in Quarantäne schicken können oder nicht.

Laut ersten Meldungen aus EU-Kreisen soll viel den Mitgliedstaaten viel Flexibilität in der Implementierung überlassen werden.

Mehr dazu in Kürze.