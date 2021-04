EU-weiter "Grüner Pass" soll bis 1. Juli fertig sein

Während eine europaweite Einigung noch aussteht, wird die Basis für den "Grünen Pass" in Österreich am Montag gelegt: Der Nationalrat soll in einer Sondersitzung die Gleichstellung von Geimpften, Getesteten und Genesenen beschließen.

Die SPÖ dürfte den Regierungsfraktionen ÖVP und Grünen die Mehrheit sichern – auch im Bundesrat, wo das Gesetz am darauffolgenden Donnerstag, 6. Mai, beschlossen werden soll.