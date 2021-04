EU-weiter "Grüner Pass": So soll er in Österreich funktionieren

Er soll den Eintritt zu Veranstaltungen ohne Freitesten möglich machen und er soll in Europa die Reisefreiheit wiederherstellen: In drei Schritten wird der "Grüne Pass" in Österreich eingeführt. Vorausgesetzt, das entsprechende Gesetz schafft es kommende Woche durch National- und Bundesrat.

Ist das der Fall, sind Geimpfte und Getestete ab 19. Mai gleichgestellt. Im Juni soll zuerst eine österreichische Version des digitalen Grünen Passes kommen, danach folgt die Umsetzung der "Digital Green Certificates" der Europäischen Union (EU).

Die technischen Voraussetzungen für diesen EU-weiten Grünen Pass müssen die Nationalstaaten selbst schaffen. Österreich werkt bekanntlich an einer nationalen Umsetzung, die dann auch für den EU-weiten Pass adaptiert werden kann. Aber wie kommt man an seinen Nachweis? Das Gesundheitsministerium erklärte auf KURIER-Anfrage die Eckpunkte.

Wie komme ich an mein Zertifikat?