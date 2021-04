Mit dem "Grünen Pass" kommt die Reisefreiheit – aber für wen?

In einer Angelegenheit dürfte es nicht zu einer EU-weiten Lösung kommen: Was gilt für Reisende, die mit einem Impfstoff immunisiert wurden, der von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) nicht zugelassen ist? Im Fall von Sputnik V betrifft das aktuell etwa viele Russen und Serben, aber auch EU-Staatsbürger aus Ungarn, die den Vektorimpfstoff erhalten haben.

Die EU-Kommission meinte auf KURIER-Anfrage, dass die Mitgliedsstaaten hier eigene Regelungen treffen sollen. In der Praxis dürfte das so aussehen: Ein EU-Staat, der stark vom Tourismus abhängig ist, lässt Sputnik-Geimpfte ohne Quarantäne einreisen – auch wenn es keine EMA-Zulassung für den Impfstoff gibt. Das ist dann erlaubt, wenn in besagtem Land für die eigenen Staatsbürger, die ebenfalls mit Sputnik geimpft wurden, dieselben Rechte gelten. Dieses Beispiel ist auf andere, nicht zugelassene Impfstoffe übertragbar. Das Gesundheitsministerium schloss einen österreichischen Alleingang eher aus: Man warte auf den Beschluss auf EU-Ebene und werde „alle Vorgaben im Sinne der grenzüberschreitenden Anerkennung umsetzen“, hieß es gegenüber dem KURIER.