Datenschutzexperten, WKO und Ärzte kritisieren Tempo bei grünem Pass

Der grüne Pass soll in Österreich schon früher - nämlich vor Juli - implementiert werden. Nun regt sich Kritik. Ärzte und Wirtschaftskammer mahnen, einen Gang zurückzuschalten. Denn es sei beispielsweise noch unklar, wer den Status "genesen" erhebt und in den grünen Pass einpflegt. Thomas Lohninger von der Datenschutzorganisation epicenter.works sagt im Ö1-Morgenjournal: "Ich befürchte, dass wir in Österreich eine Insel-Lösung bauen, die zu früh kommt." Ein Hauptinteresse, warum der grüne Pass eingeführt werden wird, sei der Tourismus, eine eigene Lösung zu bauen sei "rausgeschmissenes Geld".

Wichtig sei, so die Experten, dass der Nachweis - getetest, genesen, geimpft - allgemein gültig und von jedem Land anerkannt werde. Das könne zu Beginn auch eine haptische Lösung in Papierform und keine App sein.

Statt einer Verordnung plädieren Datenschutzrechtsexperten für ein Gesetz, da es sich beim Status "getestet, genesen, geimpft" um sensible Gesundheitsdaten handelt.