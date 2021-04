"Grüner Pass": EU-Experte bewertet Vorschlag von EU-Parlament positiv

Offengelassen habe das EU-Parlament die Gültigkeitsdauer der Tests, "aber zumindest soll das einheitlich geregelt und nicht offengelassen werden", betonte der Europarechtsexperte von der Universität Innsbruck. Das sei aus seiner Sicht ein "ganz wichtiger Eckpunkt", weil wenn die Ausstellungskriterien unter den EU-Staaten die gleichen seien, dürfte die gegenseitige Anerkennung "kaum Schwierigkeiten machen".

Obwexer kritisierte, die EU-Kommission habe in ihrem Vorschlag nicht vorgesehen, "dass mit diesen Zertifikat auch ein beschränkungsfreies Reisen innerhalb der Union möglich sein solle - das wäre völlig den Mitgliedstaaten überlassen gewesen". Das EU-Parlament sehe nun vor, dass alle Besitzer des Zertifikats "innerhalb der Union ohne Quarantäne, Selbstisolierung oder sonstige Tests reisen" können, so der Jurist. "Das ist wirklich eine Erleichterung, wenn das so kommt."