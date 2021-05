Corona-Schutzimpfung: Wann bin ich dran?

Um die Zulassung eines Impfstoffes für Kinder ab zwölf Jahren wird derzeit in der EU noch gerungen. Erwartet wird aber, dass es noch im Sommer mit den Impfungen für die Altersgruppe ab zwölf losgeht. Das wären in Österreich insgesamt 400.000 Kinder und Jugendliche. In Niederösterreich, aber auch in der Steiermark können Kinder und Jugendliche bereits für Corona-Schutzimpfungen vorgemerkt werden.

Pro Wochentag erreicht die Stich-Rate mittlerweile an die 100.000 oder mehr. Kanzler Kurz und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) kündigten am Donnerstag die Terminfreigabe für alle Interessierten an, unabhängig vom Alter. In den kommenden Tagen soll eine Verordnung erlassen werden, wonach auch die Hausärzte abseits jeglicher Risikopriorisierung alle ab 16 Jahren gegen Covid-19 impfen dürfen. Die Freigabe soll wohl auch das Versprechen der Bundesregierung einlösen helfen, wonach jeder Impfwillige bis spätestens Ende Juni auch an die Reihe kommt.