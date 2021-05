Ohne Impfung kein Job – zumindest beim "Landkrimi"

Aber die gesetzliche Fürsorgepflicht des Arbeitgebers ist ein starkes Argument dafür, dass er ein „gerechtfertigtes Interesse“ hat, über „die Infektionsgefahr, die von einem Arbeitnehmer ausgeht, informiert zu sein“. Das sagte Franz Marhold, Leiter des Institutes für Arbeits- und Sozialrecht der WU Wien, dem ORF. Und der Arbeitgeber muss sowohl seine Mitarbeiter als auch seine Kunden schützen. Allerdings gibt es auch noch andere Möglichkeiten des Schutzes, die ein Arbeitgeber einfordern kann, etwa Trennwände, das Tragen von FFP2-Masken oder Homeoffice.

Die Arbeiterkammer warnt daher vor Druck und „Angstmache“ in Hinblick auf Impfungen. Der Arbeitgeber darf zwar nach dem Impfstatus fragen. Ob Arbeitnehmer Fragen zur Impfung beantworten müssen, hänge „von der konkreten Gefahrenquelle der jeweiligen Berufsgruppe und vom konkreten – nicht nur abstrakten – Interesse des Arbeitgebers an diesen Informationen ab“, so Bianca Schrittwieser, Leiterin des AK Arbeitsrechts. Diese Gefahren sind etwa im Gesundheitsbereich höher zu bewerten als in einem Büro oder Geschäftsraum. Eine gesetzlich angeordnete Impfpflicht gibt es derzeit für keine Berufsgruppe in Österreich, lediglich Impf-Empfehlungen.