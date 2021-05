Kein "Steirerkrimi" mehr für Eva Herzig - und das ist der angebliche Grund

Seit 2018 ist die Salzburger Schauspielerin Eva Herzig beim "Steirerkrimi" mit dabei, vier Teile sind davon schon ausgestrahlt worden. Doch bei den Dreharbeiten zu einer neuen Folge im Herbst wird die Schauspielerin nach eigenen Angaben nicht mehr mit dabei sein.

Sie begründet das auf Facebook wie folgt: "Es ist soweit, das freiwillige Impfen hat auch mich erreicht. Wenn ich mich nicht impfen lasse, kann ich keinen weiteren Steirerkrimi mehr drehen. Im Herbst beginnen die neuerlichen Dreharbeiten, ohne mich", schreibt sie da.

Und weiter: "Ich hab es erwartet,trotzdem hat mich die Nachricht getroffen. Ich hab mit 19 Jahren am Burgtheater meine Schauspielkarriere begonnen, ich liebe meinen Beruf, ich liebe es zu spielen. Und ich liebe mein Leben. Ich weiß noch nicht was ich machen werde, wenn ich ungeimpft auf Bühnen oder vor der Kamera offensichtlich zu gefährlich geworden bin, aber mir wird etwas einfallen! Ich hab in meinem Leben schon viele Krisen gemeistert,und auch jetzt weiß ich tief in meinem Herzen, fällt eine Tür zu,öffnet sich eine andere! Ich bin dankbar für alles bis jetzt gelebte und erlebte, und ich freue mich auf alles,was mir das Leben noch schenken will."