Corona: Mückstein empfiehlt auch die Kinder-Impfung

Das Gesundheitsministerium rechnet damit, dass die Europäische Zulassungsbehörde für Arzneimittel EMA bereits am Freitag grünes Licht für eine Impfung der Zwölf- bis 15-Jährigen mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech gibt.

Sollte dem so sein, dann empfiehlt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, dass sich auch Kinder in In Österreich impfen lassen. "Wenn ein Impfstoff von der EMA zugelassen wird, ist sichergestellt, dass es sich um einen hocheffektiven und sicheren Impfstoff handelt. Ich würde auch meine Töchter damit impfen", sagt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) auf Anfrage des Standard. Und dasselbe rate er anderen Eltern sowie den Jugendlichen selbst.